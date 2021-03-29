Эксперт отметил, что согласно социологическим исследованиям, большинство украинцев считают налоговые и таможенные органы наиболее коррумпированными.

На своей странице в Фейсбук доцент университета Государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин прокомментировал ход конкурса на должность председателя Государственной налоговой службы Украины. Этому событию предшествовали заявления действующего руководителя ГНС Евгения Олейникова. 19 марта глава службы отчитывался о работе этого налогового органа, подчеркивая его открытости, прозрачности, росте налоговых поступлений и нетерпимости налоговых органов к коррупции.

"Мы благодарим бизнес за то, что он поверил нам. Результатом нашего постоянного сотрудничества стало создание условий, при которых был уменьшен объем теневых операций экономики. В соответствии легальный бизнес получил возможность расширять свои операции и уплачивать с них налоги", – цитирует эксперт слова Евгения Олейника, которые тот произнес 19 марта во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".

Однако Андрей Гмырин обращает внимание на несоответствие заявлений чиновника с реальным положением вещей в экономике и налоговой сфере. В частности, опрос "Индекс настроений малого бизнеса в 2020 году", который провела и обнародовала 24 февраля Европейская Бизнес Ассоциация, свидетельствует, что в течение последнего года "настроение" бизнеса ухудшилось – индекс снизился с 3,07 до 2,38 балла из 5 возможных и является худшим за последние 3 года. А в первую тройку причин, препятствующих развитию их бизнеса, участники опроса включили (внимание!) налоговую нагрузку и репрессивное давление фискальных органов.

Согласно социологическим исследованиям, проведенным Американской торговой палатой 54% украинцев считают налоговые и таможенные органы наиболее коррумпированными, пишет эксперт. Он говорит, что о низком уровне доверия к фискальным органам свидетельствуют и результаты опроса, проведенного исследователями TNS по заказу Проектного бюро Национального совета реформ. Лишь 17% граждан доверяют работникам Государственной налоговой службы.

Андрей Гмырин приводит результаты исследования Всемирного банка и Международного валютного фонда, показанные в отчете Price Waterhouse Coopers "Paying Taxes 2020". Согласно этим исследованиям, Украина находится на 65 месте среди 190 стран мира по удобству уплаты налогов. Рейтинг содержит оценку процессов по уплате налоговых платежей, включая проведение налоговых проверок, получение бюджетных возмещений, административные обжалования и тому подобное. Время, затрачиваемое на подготовку и подачу налоговой отчетности, в Украине составляет (!) 327,5 часа в год. Для сравнения в Гонконге – 22,5 часа в год, в Эстонии – 50 часов, в США – 175. Добавим к 327,5 часа, нужных на налоговую отчетность, высокую налоговую нагрузку в Украине.

"Удивляет ли кого-то, что при такой ситуации бизнес переходит в тень? Около половины субъектов отечественной экономики – по разным экспертным подсчетам 45-50%, по официальной прошлогодней статистике правительства до 30% – работает в тени. О каком доверии к налоговым органам и эффективности реформирования налоговой системы говорит господин Олейников?!"- спрашивает ученый.

Андрей Гмырин напоминает, что длительное время на научном уровне исследовал особенности отечественной налоговой системы и разработал собственную программу комплексной реформы "от нестабильности к гармонии". Он уверен: эта система может стать двигателем или тормозами развития всей экономики государства. В свою очередь, состояние экономики свидетельствует о способности страны эффективно противостоять внешним и внутренним угрозам, таким как, например, пандемия, военная агрессия, политическая интервенция и тому подобное.

"И если индексы настроений инвесторов и бизнеса падают, желание развиваться и вкладывать средства в экономику Украины снижается именно из-за недоверия к налоговым и фискальным органам, то к назначениям на руководящие должности этих органов надо подходить очень ответственно! - заключает Андрей Гмырин. – Поэтому надеюсь, что во время сегодняшнего конкурса на должность главы ГНС все эти факторы будут учтены. И выбор будет делаться не среди персоналий, а среди предложенных ими стратегий. Ведь изменений требует вся система - от структуры налоговых органов до налоговой политики и темпов диджитализации функций. Поэтому не имя кандидата, а наличие у него стратегии развития ДПС должно быть выдающимся фактором!"

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Автор: Иван Бойко