Укрепление гривни будет сдерживать инфляцию - НБУ

В дальнейшем она ускорится до среднесрочной цели в 5%.

Эффект от укрепления курса гривни в 2019 году вместе с низкими ценами на энергоносители будет удерживать инфляцию ниже целевого диапазона в течение большей части 2020 года, но в дальнейшем она ускорится до среднесрочной цели в 5%.

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Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, опубликованном на сайте регулятора.

Ссылаясь на опыт других стран, которые успешно снизили инфляцию после введения режима инфляционного таргетирования и проходили период укрепления своих валют, в НБУ отметили, что негативные последствия ревальвации при последовательной макроэкономической политике преимущественно краткосрочные, в то время как преимущества – долгосрочные и благоприятны для устойчивого экономического роста.

В Украине укрепление гривни стало основным фактором снижения инфляции до целевого уровня около 5%, при этом устойчивая и низкая инфляция необходима для долгосрочного роста.

С другой стороны, укрепление гривни стало причиной снижения доходов экспортеров в гривневом эквиваленте и привело к потерям доходов для бюджета, но такие последствия в НБУ считают не однозначными, так как одновременно снизилась стоимость импортируемого сырья и улучшилась конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы.

Также ревальвация вместе с взвешенной фискальной политикой стала одним из факторов стремительного снижения госдолга к ВВП, что позитивно повлияло на оценку рисков инвестирования в украинские активы и суверенные рейтинги. Как следствие, снизилась стоимость обслуживания нового долга и улучшилась его валютная структура.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро. В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро - на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.

Национальный банк в конце января снизил прогноз роста потребительских цен в Украине в 2020 году до 4,8% с 5%, прогнозируемых ранее. Прогноз на 2021 год остался неизменным - на уровне 5%. В 2022 году Нацбанк ожидает показателя инфляции на уровне 5%.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до минимума за последние 6 лет - 4,1% в годовом выражении, опустившись ниже среднесрочного целевого ориентира НБУ на уровне 5%.