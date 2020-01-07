Милованов спрогнозировал, что будет с гривней в 2020 году

Министр экономики Тимофей Милованов отметил, что курс национальной валюты будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ожидает укрепления курса национальной валюты в 2020 году.

Об этом Милованов написал на своей странице в Facebook.

"Курс - это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире, или в Украине, то должен изменяться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса. Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего, да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее Милованов заявил, что нынешний курс гривни является очень сильным, из-за чего страдают отечественные экспортеры, а текущая учетная ставка Национального банка слишком высока.

Национальный банк Украины с 13 декабря снизил учетную ставку на 2 п.п. - до двухлетнего минимума в 13,5% годовых, при этом ставка была снижена в четвертый раз подряд - после соответствующего решения в октябре, сентябре и июле. Инфляция в Украине в ноябре 2019 году в годовом выражении составила 5,1%, замедлившись с 6,5% месяцем ранее.

На период с 28 декабря 2019 по 7 января 2020 года включительно НБУ установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 23,69 грн/долл.

Учитывая установленный официальный курс, с начала декабря национальная валюта укрепилась к доллару США на 1,5%, с начала года - на 14,5%.