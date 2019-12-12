Нацбанк снизил учетную ставку до двухлетнего минимума

В ноябре потребительская инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении, или ниже ожиданий, при этом достигнув среднесрочной цели на 2015 год.

Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 13 декабря снижает учетную ставку на 2 п.п. - до двухлетнего минимума в 13,5% годовых, при этом ставка снижается четвертый раз подряд – после снижения в октябре, сентябре и июле.

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Как говорится в материалах НБУ, в ноябре потребительская инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении, или ниже ожиданий, при этом достигнув среднесрочной цели на 2015 год.

По оценкам регулятора, в основе этой устойчивой тенденции постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является замедление базовой инфляции, а также снижение цен на энергоносители.

Отмечается, что инфляция существенно замедлилась вследствие как укрепления обменного курса гривни, так и улучшения инфляционных ожиданий. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и слабого урожая отдельных овощей.

В НБУ считают, что усиление гривни происходило вследствие действия ряда факторов. Так, в октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур и продаже средств полученных валютных заимствований государственными компаниями.

При этом приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации внутреннего государственного займа продолжался, но не оказал определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев.

Также сообщается, что Нацбанк активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов, и всего с начала года объем такого пополнения достиг 5,5 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении составила 5,1%, замедлившись с 6,5% месяцем ранее.

Национальный банк Украины в октябре снизил учетную ставку до 15,5% годовых, при этом ставка была снижена третий раз подряд – после снижения в сентябре и июле.