Гривня завершает год с курсом 23,69 за доллар

С начала года национальная валюта укрепилась к доллару на 14,5%.

Национальный банк Украины на период с 28 декабря 2019 по 7 января 2020 года включительно установил официальный курс гривни к доллару США на 40 копеек ниже предыдущего дня - 23,69 грн/долл.

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Согласно данным на сайте НБУ, до вчерашнего дня, когда гривня по официальному курсу подешевела к доллару на 3 копейки, с начала декабря национальная валюта ежедневно обновляла или удерживала максимум с января 2016 года.

В последний раз в этом году гривня обновила четырехлетний максимум по официальному курсу на четверг, 26 декабря, на уровне 23,26 грн/долл.

Учитывая установленный официальный курс, с начала декабря национальная валюта укрепилась к доллару США на 1,5%, с начала года – на 14,5%.

Официальный курс гривни к евро на период с 28 декабря 2019 по 7 января 2020 года включительно установлен на уровне 26,42 грн/евро, или на 60 копеек ниже предыдущего дня.

С начала декабря гривня по официальному курсу укрепилась к евро на 0,1%, с начала года – на 16,7%.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,71/23,74 грн/долл., к евро - на уровне 26,45/26,47 грн/евро.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,69 грн/долл. на 1 января 2019 года.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 грн/долл.