Милованов назвал текущий курс гривни очень сильным и вредным для экспортеров

Министр высказал свое мнение о нынешней ситуации с курсом и учетной ставкой.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что нынешний курс гривни является очень сильным, из-за чего страдают отечественные экспортеры, а текущая учетная ставка Национального банка - слишком высокая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил во время брифинга.

"Курс, по моему мнению, сейчас очень сильный, и он вредит экспортерам. То же самое с учетной ставкой. Я полностью уважаю Национальный банк и независимость Национального банка, но, по моему мнению, учетная ставка является слишком высокой, консервативной. Если у нас инфляция 4-5%, то учетная ставка должна быть не на десять процентов выше", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 13 декабря снизил учетную ставку на 2 п.п. - до двухлетнего минимума в 13,5% годовых, при этом ставка была снижена четвертый раз подряд – после соответствующего решения в октябре, сентябре и июле. Инфляция в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении составила 5,1%, замедлившись с 6,5% месяцем ранее.

Национальный банк Украины на четверг, 26 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,26 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.