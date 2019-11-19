Всемирный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине

Согласно обзору Всемирного банка, в 2021 году инфляция замедлится до 5%.

Всемирный банк прогнозирует дальнейшее замедление потребительской инфляции в Украине - до 5,5% в 2020 году.

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Об этом заявила экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации.

Она отметила, что инфляция в Украине в текущем году существенно замедлилась.

"Мы ожидаем ее дальнейшего снижения в 2020 году до уровня 5,5%", - сказала Головач.

Согласно экономическому обзору Всемирного банка, в 2021 году потребительская инфляция в Украине замедлится до 5%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2019 года замедлилась до 6,5% в годовом выражении с 7,5% месяцем ранее.

В 2018 году инфляция в Украине замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее, став минимальной за последние пять лет.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление инфляции в Украине до 7% в текущем и до 5,6% в следующем году.

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 6,3% в 2019 и до 5% - в 2020 году.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с показателем инфляции на уровне 7,4%, на 2020 год - 5,5%.