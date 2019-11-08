Рост цен в Украине в октябре замедлился до 6,5%

С начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,2%.

Инфляция в Украине в октябре 2019 года в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2018 года - составила 6,5%, замедлившись с 7,5% в годовом выражении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, в октябре потребительские цены выросли на 0,7% после аналогичного роста в сентябре к августу.

С начала года, к декабрю 2018 года, потребительские цены в Украине выросли на 4,2%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в октябре в годовом выражении снова зафиксирован на овощи – 23,1%, а также на фрукты – 19,4%, горячую воду и отопление – 19%, железнодорожный пассажирский транспорт – 19%, услуги связи – 15,5%.

Снижение цен зафиксировано на яйца (18,5%), топливо и масла (13,5%), природный газ (12,5%), одежду и обувь (0,6%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2019 года в годовом выражении составила 7,5%, замедлившись с 8,8% в годовом выражении месяцем ранее.

В 2018 году инфляция в Украине замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее, став минимальной за последние пять лет.