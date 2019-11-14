НБУ заявляет об отсутствии нарушений при выдаче стабкредита «ВиЭйБи Банку»

Кредит был предназначен для выплаты средств вкладчикам, и регулятор отрицает нецелевое использование этих средств.

Национальный банк Украины придерживался процедур выдачи стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку», предназначенного для выплаты средств вкладчикам финучреждения, и не установил нецелевого использования этих средств.

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Об этом говорится в комментарии НБУ на странице регулятора в соцсети Facebook.

«Национальный банк придерживался процедур выдачи стабилизационного кредита. НБУ определил целевое использование средств - выплата средств вкладчикам. Нецелевого использования средств Нацбанком не обнаружено, - говорится в комментарии. - Средства были направлены на выплату вкладчикам. Все средства были использованы на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн».

При этом в НБУ подчеркнули, что в обеспечение по кредиту владелец «ВиЭйБи Банка» Олег Бахматюк заключил с НБУ договор личного поручительства, согласно которому лично поручился всеми доходами и имуществом. «Всего в НБУ есть личные поручительства Бахматюка на сумму 8,6 млрд грн. Также подконтрольная ему «Станиславская торговая компания» предоставила в залог недвижимость в Ивано-Франковске. Независимый оценщик оценил ее в 1,2 млрд грн», - отмечается в комментарии.

В НБУ пояснили, что регулятор является кредитором последней инстанции для банков, чтобы обеспечить финансовую стабильность. «В 2014 году, когда Украину накрыл кризис, а у банков стояли очереди вкладчиков, не возникало вопроса «выдавать рефинансирование или нет». Заемщики не могли обслуживать кредиты, а банки - вовремя возвращать депозиты. «ВиЭйБи Банк» - не исключение. Всего в 2014 году «ВиЭйБи Банк» получил кредиты на 3 млрд грн, в том числе в октябре – 1,2 млрд грн», - говорится в комментарии.

Также в НБУ сообщили, что по двум своими банками Олег Бахматюк задолжал НБУ 10,6 млрд грн, и поскольку он самостоятельно не погасил по этим долгам ни копейки, регулятор с 2015 года подал более 50 исков в суды против него и его компаний. «Есть 19 судебных решений в пользу НБУ, которые вступили в законную силу по банку «Финансовая инициатива», и ни одного решения, которое вступило в силу в отношении «ВиЭйБи Банка». Однако даже 19 побед не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло», - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило подозрения в причастности к хищению рефинансирования «ВиЭйБи Банка» Александру Писаруку, который в период банкротства «ВиЭйБи Банка» занимал пост первого заместителя главы НБУ, а также бывшему руководителю банковского надзора НБУ Алле Шульге и бывшему руководителю управления НБУ по Киеву и Киевской области Николаю Каленскому, который с апреля 2018 года входит в состав совета НБУ по квоте президента.

Кроме того, НАБУ вручило подозрения фактическому владельцу и экс-главе правления ликвидируемого «ВиЭйБи Банка», а также ряду должностных лиц этого финучреждения и частных компаний, связанных с прежними владельцами банка.

«ВиЭйБи Банк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу крупных банков по объему активов. Основным владельцем банка был собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк. Фонд гарантирования вкладов после решения НБУ о признании банка неплатежеспособным ввел временную администрацию в «ВиЭйБи Банк» в ноябре 2014 года, а с марта 2015 года проводит ликвидацию финучреждения.

Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому относительно обысков и задержаний работников его компании силовиками. Бахматюк заявляет, что за террором компании, которая платит миллиардные налоги и в которой работают 27 тысяч человек, стоят амбиции руководителя НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.