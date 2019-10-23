Цукерберг назвал главное условие для запуска криптовалюты Libra от Facebook

По его словам, будут проведены дискуссии с регуляторами, представителями властей и экспертным сообществом.

Криптовалюта Libra не будет запущена до тех пор, пока не получит одобрение американских регуляторов.

Об этом основатель и глава Facebook Марк Цукерберг скажет сегодня в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по финансовым сервисам. Текст его заявления опубликован на сайте комитета., пишет НВ.

«Идея Libra заключается в том, что отправка денег должна быть такой же простой и безопасной, как отправка текстового сообщения. Libra будет глобальной платежной системой, полностью обеспеченной резервом денег и других высоколиквидных активов. Я считаю, что она должна быть создана, но понимаю, что сейчас мы не идеальный мессенджер для этого. За последние несколько лет мы столкнулись с множеством проблем, и я уверен, люди хотели бы, чтобы эту идею реализовывал кто угодно, но не Facebook», — говорится в тексте выступления Цукерберга.

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По его словам, будут проведены дискуссии с регуляторами, представителями властей и экспертным сообществом.

«Мы хотим четко заявить: Facebook не будет частью запуска платежной системы Libra нигде в мире, если все американские регуляторы ее не одобрят», — отметил Цукерберг, подчеркнув, что поддерживает отсрочку запуска Libra, который планировался на июнь следующего года.

Напомним, на прошлой неделе компании Mastercard, Visa, EBay, Stripe и Mercado Pago отказалась от участия в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra. Они вышли из проекта вслед за PayPal из-за критики, которой эту идею подвергли регуляторы и парламентарии ряда крупных стран.

Несмотря на это, 15 октября прошло заседание ассоциации Libra. На нем присутствовали представители 21 компании, которые входят в ассоциацию. Это, в частности, такие компании, как Andreessen Horowitz, Uber, Lyft, Vodafone, Spotify, Coinbase. В ходе заседания был подписан устав. Все подписанты стали членами совета Libra, который отвечает за управление проектом. У ассоциации также появился совет директоров. В Libra признают, что запуск криптовалюты, который планировался на июнь 2020 года, придется отложить из-за позиции регуляторов.