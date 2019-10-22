Минфин одолжил еще 3 миллиарда гривень
18:35, 22 октября 2019Финансы
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Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.
Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 3 млрд грн / фото УНИАН
Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,012 млрд грн.
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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 168, 343 и 1085 дней с доходностью 15,40%, 14,80% и 15,15% годовых соответственно.
Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-сентябре привлекло в государственный бюджет 194,816 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро.
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