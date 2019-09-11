174 миллиарда гривень, 3 миллиарда долларов: в Минфине рассказали, сколько одолжили на внутреннем рынке

Министерство на ОВГЗ-аукционах в январе-августе привлекло в госбюджет 174 млрд грн, 3 млрд долл. и 189 млн евро.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-августе 2019 года привлекло в государственный бюджет 174,124 млрд грн, 3,220 млрд долл. и 189 млн евро.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ снизилась до 17,9% по бумагам в гривне, но осталась на уровне 6,3% в долларах и 4,6% в евро.

Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода за указанный период составили 259,389 млрд грн, в том числе 216,239 млрд грн – в счет погашения номинальной стоимости.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2018 году привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.