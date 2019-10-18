Минус 20 миллиардов: Рада предварительно поддержала снижение доходов госбюджета-2019

Это снижение будет компенсировано сокращением плана расходов на обслуживание госдолга.

Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год относительно снижения плана доходов на 20,4 млрд грн.

Читайте такжеРада приняла госбюджет-2020 в первом чтении: основные цифры

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2283 в первом чтении проголосовали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также депутаты 266 голосами поддержали сокращение процедуры подготовки проекта ко второму чтению вдвое.

По информации Министерства финансов, снижение плана доходов обусловлено отставанием по поступлениям НДС на импортные товары и ввозной пошлине в результате укрепления гривни.

Отмечается, что это снижение будет компенсировано сокращением расходов на обслуживание госдолга на 21,6 млрд грн, также обусловленного укреплением гривни и снижением ставки заимствований.

Согласно документу, финансирование авиационной системы безопасности повышено на 2,2 млрд грн из-за увеличения расходов по закупке вертолетов по соглашению с правительством Франции.

Также предусмотрено дополнительное финансирование угольных шахт на 1 млрд грн, нацбезопасности и обороны - на 1,4 млрд грн, фонда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - на 500 млн грн.

Кроме того, повышается финансирование соцзащиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы на 354,6 млн грн, мероприятий по реабилитации лиц с инвалидностью - на 787 млн грн.

Помимо этого, увеличены расходы на предоставление господдержки строительства доступного жилья на 300 млн грн, на предоставление льготных кредитов переселенцам и участникам АТО либо ООС на приобретение жилья – на 200 млн грн.

При этом финансирование господдержки АПК снижается на 750,6 млн грн, а Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи - на 800 млн грн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной казначейской службы Украины, госбюджет за январь-сентябрь 2019 года получил 739,680 млрд грн доходов, что на 4,8% ниже планового показателя на этот период, но на 9,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Действующий госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.