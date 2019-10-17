Укрепление гривни сократило госдолг Украины более чем на 100 миллиардов – Счетная палата

В то же время, из-за укрепления гривни госбюджет недополучил 20,7 млрд грн плановых доходов.

Укрепление национальной валюты Украины способствовало сокращению общего объема государственного и гарантированного государством долга более чем на 100 млрд грн.

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Об этом сообщается на сайте Счетной палаты Украины со ссылкой на заявление главы ведомства Валерия Пацкана.

Одновременно в Счетной палате отметили, что за 9 месяцев этого года из-за укрепления гривни выше плановых показателей госбюджет недополучил 20,7 млрд грн плановых доходов, поскольку 40% доходов госбюджета рассчитываются с использованием курса гривни к доллару США или евро.

В ведомстве подчеркнули, что в основе проекта госбюджета на 2020 год заложен средний обменный курс гривни к доллару США и евро на уровне 28,2 и 31,9 грн, соответственно, что не соответствует текущим показателям, потому этот прогноз требует пересмотра.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины по официальному курсу за сентябрь выросла к доллару США более чем на 4%, а с начала года – более чем на 12%. К концу сентября гривня в очередной раз обновила четырехлетний максимум - на уровне 24,08 гривен за доллар. Год назад курс в это же время составлял 28,08 гривен за доллар.

По оценкам Национального банка Украины, государственный долг Украины на конец 2019 года благодаря укреплению гривни будет ниже 55% ВВП, в то время как ранее это отношение было более 80%.