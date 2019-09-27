Средняя зарплата украинцев за календарный год увеличилась до 10,5 тысячи гривень

При этом, по сравнению с июлем, в августе она уменьшилась на 4,0%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2019 года выросла по сравнению с августом прошлого года на 17,4% - до 10 537 гривень.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что, по сравнению с июлем, размер средней номинальной заработной платы в июне уменьшился на 4,0%.

Индекс реальной заработной платы в августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года составил 96,3%, а относительно августа 2018 - 107,7%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2019 в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 гривни).

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 гривни с 3723 гривень.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.