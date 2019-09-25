Усилит трудовую миграцию: экономист предупредил об опасности налоговых нововведений

Надо упрощать налогообложения, поскольку налоговая система уже перенасыщена мелкими налогами.

Налоговая нагрузка на малый и средний бизнес увеличит трудовую миграцию и безработицу.

Это мнение OBOZREVATEL выразил экономист Андрей Новак. По его словам, новая власть пытается получить дополнительные поступления в бюджет от малого и среднего бизнеса, хотя там нет лишнего ресурса.

"Инициатива о повышении ренты на руду может подорвать платежеспособность украинских заводов, по сравнению даже с российскими. У нас и так сейчас не высокий рост ВВП, нужно не бизнес еще более облагать, а делать так, чтобы бизнес развивался", - заявил экономист.

Налоговая нагрузка может усилить трудовую миграцию и безработицы, считает Новак. По его словам, бизнес начнет закрываться от такого давления.

"Мелкие предприниматели и так сейчас в тяжелом состоянии, потому что в основном это сфера услуг, которая зависит от покупательной способности украинцев, которая сейчас низкая. Малый бизнес находится в режиме выживания. В случае дополнительного налогообложения, им проще будет закрыться и не отдавать наибольшую часть заработанного государству", - сказал экономист.

Надо упрощать налогообложения, считает Андрей Новак. Поскольку налоговая система уже перенасыщена мелкими налогами.

"Должны быть "налоги в смартфоне", прежде всего. Ведь именно человеческий фактор оказывает коррупционные действия, программа их не будет совершать", - рассказал Новак.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что законопроект об уменьшении давления на бизнес, который поддержали народные депутаты от фракции "Слуга народа", вступит в силу уже 25 сентября.

Главное новшество: фиктивное предпринимательство (когда создают предприятия для прикрытия иной деятельности) больше не считается уголовным преступлением.