В Минобороны готовят предложения по увеличению денежного довольствия украинской армии - Загороднюк

Министр обороны надеется, что ВСУ в следующем году получит больше финансирования, чем 102 млн грн, которые в настоящее время предусмотрены проектом госбюджета.

В Министерстве обороны готовят предложения по увеличению денежного довольствия Вооруженных сил Украины.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк сообщил в интервью ВВС Украина.

Так, на вопрос, достаточно ли сегодня денежное довольствие в армии, он ответил: «Мы разрабатываем предложения по его увеличению».

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«Единственное, что увеличение не должно быть одинаковым, ведь у нас есть некоторые категории, которые нуждаются в этом больше. Это связано с тем, что экспертная составляющая для некоторых категорий намного больше, чем для других. То есть нам надо удерживать наиболее талантливых и подготовленных», - заметил он.

Загороднюк надеется, что Минобороны в следующем году получит финансирование больше чем сейчас заложенные проектом 102, 5 млн грн, что почти столько же, как в текущем году.

«Это предварительные данные. У нас еще этот процесс продолжается, потому что есть еще не распределенная сумма, которую еще надо определить. Не было возможности еще это сделать. Мы думаем, что общая сумма будет иной», - сказал он.

В частности, увеличение ожидается и за счет средств, которые закладывают для Совета национальной безопасности и обороны, и которые будут распределены Советом нацбезопасности.

Отвечая на вопрос, на какое финансирование в следующем году рассчитывает министерство, глава ведомства ответил: «Я не буду сейчас говорить, ведь продолжается бюджетный процесс. Нам как минимум надо держаться того процента от ВВП, который был до этого. Силовой блок - это 5,4%, а дальше - вопрос, над которым мы работаем с СНБО и правительством».