В Минобороны рассказали, сколько в этом году выделят на военную технику

Минобороны в 2019 году направит 11,5 миллиарда гривень на закупку и модернизацию военной техники.

Министерство обороны в 2019 году направит 11,5 миллиарда гривень на закупку и модернизацию военной техники.

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Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента финансов Министерства обороны Сергей Винник.

"За эти средства планируется поставить более 1600 единиц техники и вооружения. Имеется в виду автомобильная техника, бронетанковая техника, техника связи. Более 270 единиц ракетного вооружения, более 3000 единиц стрелкового вооружения", - сказал он.

Кроме того, за эти средства планируется профинансировать более 20 исследовательских работ.

Что касается, капитального ремонта военной техники и вооружения, то в этом году на данное направление заложены 4 миллиарда гривень. За эти средства планируют отремонтировать более 5000 единиц военной техники.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко заявил, что расходы, предусмотренные на выполнение государственного оборонного заказа в части закупки вооружения и военной техники, в 2019 году могут вырасти до 25 миллиардов гривень, хотя пока планируется, что данная сумма составит около 21 миллиарда гривень, как в 2018 году.