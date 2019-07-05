Доллар ниже 26 гривень: свежие курсы Нацбанка

Национальный банк на пятницу, 5 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,87 грн/долл., к евро – на уровне 29,2 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2587.0835 (4 июля – 2604.4841)

100 EUR – 2920.2999 (4 июля – 2941.2439)

Курс доллара опустился ниже психологической отметки в 26 гривень впервые с весны 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,79/25,82 грн/долл., что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 29,09/29,12 грн/евро, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.