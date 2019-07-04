Доллар упал ниже психологической отметки в 26 гривень

Гривня на межбанке 4 июля укрепилась к доллару на 13 копеек – до 25,79/25,82 грн/долл.

В четверг, 4 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,79/25,82 грн/долл., что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 29,09/29,12 грн/евро, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 5 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,87 грн/долл., к евро – на уровне 29,2 грн/евро. Курс доллара опустился ниже психологической отметки в 26 гривень впервые с 14 марта 2018 года.