Набсовет "Ощадбанка" возглавил экс-глава представительства ЕБРР в Украине

Также в состав набсовета вошли Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, Даниэль Билак и Дмитрий Власов.

Новоназначенный наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" избрал своим главой экс-главу представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунера.

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Как сообщила пресс-служба банка со ссылкой на итоги первого заседания совета, заместителем главы совета избран Алексей Гринченко.

Также сформированы комитеты набсовета, включая комитеты по вопросам назначений и вознаграждений, по вопросам аудита, рисков, стратегии.

"Я вижу своей задачей обеспечение эффективного и прозрачного сотрудничества между членами наблюдательного совета и руководством банка. Значительный прогресс уже был достигнут на пути реформирования государственного банковского сектора, и я надеюсь, что независимость наблюдательных советов, Национального банка, которые являются предпосылкой финансовой стабильности и экономического роста, будут сохранены", - прокомментировал глава набсовета.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в конце мая утвердил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "ПриватБанк".

В частности, в состав набсовета "Ощадбанка" вошли: Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, а также Даниэль Билак и Дмитрий Власов.

Вчера, 20 июня новый набсовет "Ощадбанка"начал свою работу.

Согласно новому закону о корпоративном управлении в госбанках, набсовет каждого финучреждения будет состоять из 9 членов, включая 6 независимых и по одному представителю от Кабинета министров, Администрации президента и профильного комитета Верховной Рады.