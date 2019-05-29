Счетная палата назвала самых больших нарушителей бюджетного законодательства

В частности, это министерства инфраструктуры, обороны и здравоохранения. Также в перечне нарушителей Генпрокуратура и Госслужба по делам участников войны и ветеранов АТО.

Самыми большими нарушителями бюджетного законодательства в 2018 году стали министерства инфраструктуры, обороны и здравоохранения, а также Генеральная прокуратура и Государственная служба по делам участников войны и ветеранов АТО.

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Об этом заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, представляя отчет за 2018 год в Верховной Раде.

По его словам, в прошлом году аудиторы Счетной палаты установили факты нарушения бюджетного законодательства и неэффективного использования бюджетных средств на 17 млрд грн.

«Мы составили рейтинг наиболее неэффективных распорядителей средств. Первая пятерка выглядит так: Министерство инфраструктуры - почти 55% от объема проверенных нами средств использовались неэффективно, Министерство здравоохранения - 42%, Генеральная прокуратура - 37%, Государственная служба по делам участников войны и ветеранов АТО - 16%», - сказал Пацкан.

Глава Счетной палаты призвал депутатов принять соответствующие кадровые решения, а правоохранителей – обратить внимание на эти министерства и начать уголовное производство.

По его словам, в европейских странах чиновников, которые наиболее неэффективно используют бюджетные средства, увольняют с занимаемой должности.

«Завтра в Верховной Раде отчет правительства, и парламенту это повод поднять вопрос о соответствии некоторых министров занимаемым должностям», - отметил Пацкан.

Согласно обнародованной позже на сайте Счетной палаты информации, Министерство инфраструктуры неэффективно использовало почти 55% от объема проверенных бюджетных средств, Министерство здравоохранения - 51%, Министерство обороны - 42%, Генпрокуратура - 37%, Госслужба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО - 16%.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 59 млрд грн, что на 24% больше дефицита за 2017 год. По отношению в ВВП показатель дефицита составил 1,7% при установленном предельном показателе в размере 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.