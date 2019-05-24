Фонд гарантирования будет управлять банками-банкротами без ликвидаторов

В Фонде пояснили, что таким образом максимально снижаются возможные коррупционные и операционные риски процедуры ликвидации банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц внедряет мировой опыт выведения неплатежеспособных банков с рынка и реализует пилотный проект по переходу к управлению банками напрямую без ликвидаторов.

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Как сообщается на сайте Фонда, первым ликвидируемым банком по такой модели стал «Профин Банк».

В Фонде пояснили, что таким образом максимально снижаются возможные коррупционные и операционные риски процедуры ликвидации банков.

Кроме того, сокращаются расходы по ликвидации банка, снижается человеческий фактор, при этом Фонд максимально интегрируется в операционные процессы банка.

Также сообщается, что полномочия ликвидатора «Профин Банка» прекращаются, и теперь кредиторы и вкладчики банка могут обращаться по любым вопросам непосредственно в Фонд.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 97 банков. За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд грн возмещения по вкладам. По состоянию на 1 мая фонд продолжал ликвидацию 86 банков.