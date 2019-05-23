Верховный суд подтвердил правомерность ликвидации банка "Хрещатик"

Судебное разбирательство продолжалось с июля 2016 года.

Верховный суд Украины восстановил юридический факт неплатежеспособности банка "Хрещатик", отменив решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций не в пользу Национального банка Украины и направив дело на новое рассмотрение.

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Как сообщается на сайте НБУ, клиенты банка в июле 2016 года обратились в суд с иском к регулятору, требуя признать противоправным и отменить постановление регулятора об отнесении банка к категории неплатежеспособных. Суды трех инстанций удовлетворили этот иск, мотивируя свое решение тем, что банк находился в категории проблемных всего один день.

Справка УНИАН. Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Ключевыми владельцами финучреждения были: гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию банка "Хрещатик" в июне 2016 года. Временная администрация работала в банке с апреля 2016 года.

Судебное разбирательство по иску клиентов банка относительно правомерности решения НБУ продолжалось с июля 2016 года.