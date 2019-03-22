Фискальная служба подсчитала, сколько в Украине женщин-миллионеров

По данным ГФС, 40% миллионеров составляют женщины в возрасте от 18 до 78 лет.

Украинцы в рамках декларационной кампании-2019 задекларировали 13,5 млрд грн полученных доходов за 2018 год, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), из них 1120 плательщиков задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн.

Всего в рамках декларационной кампании граждане подали почти 100 тыс. деклараций о доходах за прошлый год.

В частности, задекларировано 269 млн грн налога на доходы физических лиц и 42,4 млн грн военного сбора, что на 36 млн грн и на 5 млн грн соответственно превышает показатели предыдущего года.

По данным Фискальной службы, по структуре доходов 35% от общего объема доходов миллионеры декларируют при получении доходов от операций по продаже (обмену) имущества, 24% - от получения других налогооблагаемых доходов (проценты банка, дивиденды и т.п.) и 20% - от предоставления имущества в аренду (субаренду).

Также сообщается, что количество граждан, которые в течение этого года задекларировали право на налоговую скидку, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до более 27 тыс. человек. Сумма скидки составляет почти 69 млн грн, что на 28% превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

Наибольшее количество миллионеров, которые уже подали декларации, состоят на налоговом учете в Киеве – 396 человек, или 35% от общего числа, далее следуют Харьковская и Днепропетровская области, где на учете состоят 101 и 96 миллионеров соответственно.

«40% миллионеров - женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самой младшей задекларирован доход от унаследования имущества, налоговые обязательства определены в размере 82,5 тыс. грн. Самому молодому мужчине, который задекларировал доходы в сумме более 1 млн грн, почти 18 лет и он уплатит 121,8 тыс. грн. Самому старшему - 83 года, он получил доходы от операций по отчуждению имущества», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 2 мая - последний день подачи украинцами декларации об имущественном состоянии и доходах.

Как сообщал УНИАН, украинцы по результатам декларационной кампании 2018 года задекларировали 73,1 млрд грн полученных доходов за 2017 год, что на 16% больше показателя предыдущего года.

При этом количество миллионеров выросло на 18,6% - до 4817 человек.