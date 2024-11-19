Михаил Федоров отметил, что приложение "Дия" установлено примерно на 70% всех смартфонов.

Украинцы уже с 1 декабря смогут обратиться за выплатой тысячи гривен, обещанную президентом Владимиром Зеленским. Заявку на "зимнюю поддержку" можно будет подать через приложение "Дия".

"Мы также на 1 декабря готовим запуск масштабной услуги по зимней поддержке через приложение и уже работаем над тем, как сделать инфраструктуру устойчивой и выдержать весь поток заявок, который будет", - заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

Он считает, что это будет "самая, наверное, масштабная популярная услуга, которую мы запускали за последние годы".

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При этом Федоров указал, что "Дию" использует 21 миллион украинцев, а приложение установлено примерно на 70% всех смартфонов в Украине.

Тысяча Зеленского - последние новости

25 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы каждый украинец получит 1000 гривен.

С 1 декабря украинцам выплатят тысячу Зеленского. Средства зачислят на карту "Национального кэшбека", открыть которую можно через "Дию". Потратить эти средства можно будет на коммунальные услуги, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку книг и прочее.

15 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство приняло порядок реализации проекта по выплате тысячи гривен каждому украинцу.

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