По словам президента, прекращение транзита газа через Украину может повысить вероятность полномасштабной войны.

Привлечение партнеров из Европы и США в качестве совладельцев украинской газотранспортной системы (ГТС) позволит сохранить транзит российского газа через Украину и безопасность в регионе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого опубликован на сайте главы государства.

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«Я действительно считаю, что было бы круто иметь в качестве партнеров, как совладельцев в ГТС Украины, Европу и Соединенные Штаты. Потому что вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не совершал против нее какие-то действия, а в том, что все защищали бы эти контракты и защищали в целом безопасность Украины и Европы», - сказал Зеленский.

По его словам, прекращение транзита газа через Украину может повысить вероятность полномасштабной войны, однако, по мнению главы государства, это не является основной причиной для России.

«Является ли это их целью? Меня спрашивают, не боимся ли мы получить ПДЧ в НАТО или быть членом Альянса… не боюсь ли я, что из-за этого начнется война? И тоже спрашивают о трубе. Я просто хочу ответить, что у нас уже есть историческая данность. В 2014 году - начало войны. Мы тогда не были в НАТО, у нас были прекрасные отношения с Россией, и никто на Донбассе не хотел отсоединяться от Украины, никому ничего не мешало. Поэтому я согласен, что такая вероятность эскалации есть, но мне кажется, что это не является для России причиной начинать или продолжать военные действия», - сказал президент.

Контракт с «Газпромом»

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что российский «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

В 2020 году транзит газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 38%.

Проектом «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский «Газпром».

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод «Северный поток-2» построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года наряду с уже имеющимся «Северным потоком-1».

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Автор: Игорь Орел