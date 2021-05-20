Вашингтон, похоже, пытается одновременно "помириться" и с Россией, и с Германией.

Встреча Госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике стала первым контактом на самом высоком уровне с тех пор, как Джо Байден стал президентом США. Она длилась дольше чем ожидалось: целый час и 45 минут.

Как пишет National Interest, разговор Блинкена и Лаврова состоялся во времена наибольшего напряжения между бывшими врагами в Холодной войне. Однако, он был не таким напряженным, как можно было ожидать.

США и Россия хотят помириться?

Тон американского дипломата точно не был конфронтационным. Вместо этого Госсекретарь вел себя профессионально, взвешенно и дипломатично.

"Есть много сфер, где наши интересы пересекаются и совпадают. И мы убеждены, что мы можем работать вместе, опираясь на эти интересы. На наш взгляд, если лидеры России и США смогут сотрудничать, наши народы, мир будут в большей безопасности", - сказал Блинкен.

Лавров, в свою очередь, указал на многочисленные политические разногласия между США и Россией. Однако, он выразил надежду, что стороны смогут сработать над "проблемами стратегической стабильности".

"У нас есть серьезные разногласия в оценке международной ситуации, а также в подходах к задачам, которые приходится выполнить для ее нормализации. Наша позиция проста: мы готовы обсуждать все проблемы без исключения. Но лишь при условии, что разговор будет честным, подкрепленным фактами, а также, конечно, основанным на взаимном уважении", - цитирует слова Лаврова Politico.

Читайте такжеФинляндия готова принять двустороннюю встречу президентов США и России-СМИNational Interest допускает, что такая примирительная риторика о сотрудничестве, несмотря на признание политических разногласий, может задать тон предстоящей встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина. В конце концов, Лавров назвал встречу в исландской столице "конструктивной".

Что говорили об Украине?

Еще перед переговорами в Рейкьявике Лавров и Блинкен выразили диаметрально противоположные позиции в отношении Украины, а также Арктики и того, как Москва обращается с оппозиционером Алексеем Навальным.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заверил, что во время разговора с главой МИД России Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность" российской зловещим поведением.

"Речь шла о продолжении развертывания войск России возле Украины российские действия против "Голоса Америки" и "Радио Свобода", состояние здоровья Алексея Навального и репрессии оппозиционных организаций", - пояснил Прайс.

"Президент Байден также сказал это президенту Путину. Если Россия действует агрессивно против нас, наших партнеров и наших союзников, мы будем отвечать. И президент Байден продемонстрировал это как словами, так и действиями, но не для эскалации, не ради конфликта, а чтобы защитить наши интересы", - сказал Блинкен.

В то же время, он подчеркнул, что США ищут "предсказуемых, стабильных отношений с Россией", которые пойдут на пользу "всему миру".

Что с "Северным потоком-2?"

Встреча Блинкена и Лаврова состоялась через день после новостей о том, что США не будут вводить санкции против компании, ответственной за строительство "Северного потока-2". Это решение расценили как серьезную уступку в сторону России. Хотя в Госдепартаменте все же осудили газопровод, назвав его "проектом вредного российского влияния" и "угрозой для Украины и энергетической безопасности Европы".

Читайте также"Подарок Путину": в Сенате США раскритиковали решение о санкциях против "Северного потока-2"Пока Блинкен проводил встречу с Лавровым, Госдепартамент опубликовал его заявление о "Северном потоке-2".

"Я решил, что в национальных интересах США отказаться от применения санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. Сегодняшние действия демонстрируют приверженность администрации энергетической безопасности Европы, что согласуется с обещанием президента восстановить отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе. Мы продолжим противостоять завершению строительства этого проекта, который ослабит Украину, восточный фланг НАТО и энергетическую безопасность Европы. Наш протест против "Северного потока-2" непреклонен", - говорилось в заявлении Блинкена.

В то же время, чиновники США рассказали Bloomberg об изменении тона администрации Байдена по ГТС в обход Украины. Там борьбу с "Северным потоком-2" теперь называют "долгосрочной". Неназванный американский чиновник пояснил Bloomberg, что шансы остановить достройку газопровода все меньше. А Байден хочет избежать конфронтации с Германией и другими странами ЕС, которые поддерживают "Северный поток-2". Отказ от санкций якобы даст время для дальнейших дискуссий. И США надеются, что Германия разберется с беспокойствами относительно газопровода. В частности, что он лишь вознаграждает Россию и подрывает энергетическую безопасность Европы.

"Сохранение санкций негативно повлияет на отношения США с Германией, ЕС, другими европейскими союзниками и партнерами", - говорится в отчете, который Белый дом передал Конгрессу. В нем также отмечается, что сотрудничество с европейскими союзниками необходимо для борьбы с COVID-19, а также с Россией, Китаем и Ираном.

О встрече Байдена с Путиным

Администрация Байдена пытается организовать встречу президентов США и России, чтобы они могли обсудить все проблемы лично. Во время разговора Блинкена с Лавровым главным вопросом для американской стороны было место. Где бы Россия хотела, чтобы Путин поговорил с Байденом. Как пишет CNN со ссылкой на источники, Блинкен и Лавров должны были подвести итоги и сообщить друг другу, как их страны готовятся к встрече президентов.

Читайте такжеБлинкен допустил проведение встречи Байдена и Путина в ближайшие неделиNational Interest напоминает, что Кремль до сих пор формально не принял предложение. Хотя обе стороны работают над деталями потенциальной встречи Байдена с Путиным. Если это так, тогда встреча Блинкена с Лавровым может оказаться важным шагом на пути к менее обременительным отношениям Вашингтона с Москвой. И Байден, очевидно, хочет этого не в последнюю очередь из-за памяти о Холодной войне, а еще потому что считает Китай главным врагом Америки. Москва совершит большую ошибку, если не отнесется серьезно к желанию Байдена улучшить отношения.

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Перевод: Лесь Дымань