Президент назвал важные результаты первой недели весны.

К следующему отопительному сезону надо усилить защиту энергообъектов, восстановить разрушенную врагом инфраструктуру.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Он отметил, что на прошлой неделе есть несколько важных результатов, в частности, работа над тем, чтобы Россия понесла ответственность за агрессию.

По его словам, второй важный результат этой недели – это энергетика, это начало подготовки к следующему отопительному сезону. При этом добавил, что прорабатываются все сценарии и будет сделано все, чтобы подойти к следующей зиме готовыми к любой угрозе.

Видео дня

Зеленский отметил, что за полгода энергетики, чиновники, сектор безопасности и обороны и все причастные должны усилить защиту энергообъектов, восстановить ту инфраструктуру, которая была разрушена российскими ударами за прошедшие полгода, дать больше возможностей людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы они могли на своей частной территории, на своих частных объектах генерировать и поставлять электричество.

"Это большая работа, она уже началась", - отметил он.

Также президент Украины сказал, что третьим результатом недели в сфере международных отношений является, в частности, возобновление контактов на самом высоком уровне с Бразилией. Зеленский отметил, что разговаривал также с президентом Швейцарии.

"А еще – Нидерланды, Латвия, Эстония, Европарламент и другие структуры Евросоюза. Со всеми ними за неделю есть новые договоренности, новое движение к нашим общим целям, новый потенциал сотрудничества", - подчеркнул он.

Украинская энергетика

Российские военные с октября 2022 года совершили десятки ракетных и Дроновых атак на объекты "Укрэнерго". Своими действиями они нанесли масштабные и сложные повреждения, что даже привело к блэкауту в Украине.

Однако в заключение отопительного сезона Украина выходит с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля.

На днях в "Укрэнерго" отчитались, что дефицит мощностей в энергосистеме отсутствует почти месяц.

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