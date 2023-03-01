Сложная ситуация в прифронтовых областях, в Днепропетровской области, в Донецкой и Херсонской областях есть повреждения из-за вражеских обстрелов.

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 18 дней и на данный момент не прогнозируется, после устранения последствий вражеского обстрела возобновила работу еще одна электростанция.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", причина отсутствия дефицита сейчас - профессиональная работа энергетиков, которые за несколько месяцев смогли восстановить функциональность энергосистемы и электростанций.

"Потребление на уровне рабочего дня. Потребность в электричестве страны полностью покрывается производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы", - говорится в сообщении.

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За 4,5 месяца, по данным Генеральной прокуратуры, 255 вражеских ракет и дронов попали по энергетической инфраструктуре. Из них 214 - по объектам высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго".

"Укрэнерго" сообщает, что сейчас в энергосистеме Украины работают все виды электростанций. Возобновлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность в энергосистеме и соответственно ее операционную безопасность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов. Сезонно продолжает расти генерация из возобновляемых источников энергии. Продолжается незначительный импорт электроэнергии.

Лимиты потребления до областей сегодня не доводились. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", вызывающих необходимость ограничения потребителей в областях, на данный момент нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

При этом в компании напомнили, что в Одесской области проводятся необходимые мероприятия для повышения надежности питания Одессы и района.

"Сложная ситуация в прифронтовых областях. В результате обстрелов россиян есть повреждения в магистральных сетях Днепропетровской области, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях. Восстановление осуществляется при условии наличия безопасности для ремонтных бригад", - отметили в компании.

Война в Украине и ситуация в энергосистеме

По состянию на март 2023 года оккупанты совершили уже десятки ракетных атак на объекты энергосистемы Украины, вызвав масштабные повреждения. Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

С октября 2022 года по март 2023 год 255 вражеских ракет и дронов попали по объектам энергетической инфраструктуры. Из них 214 - по объектам высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго".

Международный уголовный суд намерен изучить российские ракетные и дроновые атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

1 марта 2023 года Украина заявила о том, что в течение недели готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу.

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