Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 9,7 млрд м3.

В завершение отопительного сезона Украина выходит с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время расширенного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Глава ведомства напомнил, что с октября прошлого года по энергетической инфраструктуре осуществлено 31 воздушную атаку, из которых 14 массированные ракетные удары и 17 - атаки группами дронов-камикадзе. Из-за террористических атак в энергосистеме Украины возник дефицит генерирующей и трансформаторной мощности. В наиболее критический период количество отключенных потребителей превышало 13,5 млн точек учета – это более 80% абонентов, добавил министр.

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Однако, добавил он, украинские энергетики смогли сохранить энергосистему целостной.

"Мы выходим из сложной зимы полностью обеспечены топливом - по состоянию на 3 февраля 2023 года запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс. тонн. Это на 375 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 9,7 млрд м3 (близко к прошлогодним объемам)", - отметил Галущенко.

Глава Минэнерго также отметил, что уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. В частности проводятся ремонты поврежденных генерирующих мощностей, которые целесообразно восстанавливать. Также осуществляется восстановление системы передачи и систем распределения, реализуются проекты по строительству малой газовой генерации, рассредоточенной по населенным пунктам и отдельным потребителям.

Ситуация с энергосистемой Украины

В октябре 2022 года российские оккупанты начали систематические атаки на энергосистему Украины, в результате чего украинцы длительное время переживали отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" заявили, что за 4,5 месяца в объекты энергетической инфраструктуры попали 255 российских ракет и дронов.

На днях в "Укрэнерго" отчитались, что дэфицит мощностей в энергосистеме отсутствует почти месяц. При этом министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что в случае отсутствия новых российских атак отключений электроэнергии больше не будет.

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