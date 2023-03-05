Сейчас в Украине необходимости в ограничении потребления электроэнергии нет, отметили в "Укрэнерго".

Дефицита генерации электроэнергии нет, но из-за погодных условий ситуация может ухудшиться.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram. "Дефицит мощности: три недели отсутствует и не прогнозируется. Потребление электроэнергии в пределах выходного дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работают все виды электростанций в энергосистеме. В отдельные часы есть ограничение нагрузки объектов "зеленой" генерации. Объемов произведенной электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в стране.

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"Сейчас необходимости в ограничении потребления электроэнергии нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", - продолжают в пресс-службе.

В энергокомпании добавили, что из-за порывистого сильного ветра возможны повреждения в сетях облэнерго, и связанное с этим временное прекращение электроснабжения.

Ситуация в энергетике Украины - что надо знать

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

Российские оккупанты с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей "Укрэнерго", нанеся масштабные и сложные повреждения.

Позже ситуация в украинской энергетике улучшилась. 1 марта этого года украинская сторона утверждала, что в течение недели готова возобновить экспорт электроэнергии в ЕС.

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