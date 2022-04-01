Украина и в дальнейшем будет наращивать собственную добычу "голубого" топлива.

На Львовщине открыли новое газовое месторождение, из-за чего вчера, 31 марта, жители могли слышать звуки, похожие на взрывы.

Об этом глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в своем Телеграм-канале.

"Вспоминаете вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали полночи? Сегодня уже могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля", - написал он.

"Официально: на Львовщине открыли новое газовое месторождение! Дальше будем только наращивать добычу", - добавил Козицкий.

Как сообщал УНИАН, 25 марта 2022 года в госкомпании "Укргаздобыча" заявили, что Украина сохраняет положительную динамику добычи газа и запускает новые скважины, несмотря на военную агрессию со стороны России.

В частности, с начала года в Украине добыли более чем на 1% больше, чем за такой же период 2021 года.

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