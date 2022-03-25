С начала года компания добыла более чем на 1% больше, чем за такой же период прошлого года.

Украина сохраняет положительную динамику добычи газа и запускает новые скважины, несмотря на военную агрессию со стороны России.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Укргаздобыча".

"Чрезвычайными усилиями нашей команды, часть которой работает в условиях обстрелов и бомбежек, "Укргаздобыча" сохраняет "плюс" в добыче природного газа. С начала года мы добыли более чем на 1% больше, чем за такой же период 2021-го", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство газовых промыслов компании продолжает стабильно добывать газ, за исключением ряда объектов в горячих точках.

"Нам практически удалось удержать суточную добычу на довоенном уровне - снижение составляет лишь около 5%. И наши специалисты продолжают бурить новые скважины и выполнять сервисные операции по интенсификации добычи в безопасных регионах, чтобы минимизировать это сокращение", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, на этой неделе "Укргаздобыча" запустила в работу новую скважину после бурения.

Как сообщал УНИАН, государственная компания "Укргаздобыча" за январь-декабрь 2021 года добыла 13,67 млрд куб. м газа, что на 4% меньше, чем за предыдущий год.

Справка УНИАН. Украина до войны ежегодно потребляла примерно 30 млрд куб. м газа, из них около 14 млрд куб. м добывает компания "Укргаздобыча", 6 млрд куб. м - частные компании, а еще 10 млрд куб. м импортируется из стран Европы.

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