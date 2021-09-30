Среднесуточная добыча газа увеличилась на 8,5% с начала года.

"Укрнафта" демонстрирует стабильный рост суточной добычи нефти и газа с начала 2021 года. По информации компании, среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в августе составила 4,18 тыс. т, что на 4,8% больше январских показателей. Среднесуточная добыча газа составила 3,19 млн кубометров, также увеличившись на 8,5%.

Читайте такжеОсталось 8 дней: Укрнафта просит ОГП вмешаться в вопрос Свистунковско-Краснолуцкого месторожденияУвеличению добычи способствует грамотный подходу к выбору инвестиционных объектов и проведение программы организационно-технических мероприятий. Таких как: оптимизация текущих и капитальных ремонтов перспективных скважин, переход на новые продуктивные горизонты, проведение операций интенсификации добычи, обновление критически изношенного оборудования и прочее.

В сентябре компания начала бурение нефтяной скважины на Верхнемасловецком месторождении в Сколевском районе Львовской области. Проектная глубина наклонно-направленной скважины № 103 составляет 1630 м с отходом от вертикали 664 м. По оценкам специалистов, начальная суточная производительность скважины составит 28,2 т нефти.

Справка. "Укрнафта" - крупнейшая нефтяная компания Украины. Доля компании в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом по результатам 2020 года составила 62,5%, доля в общей добыче газа - 5,7%. По результатам 2020 года "Укрнафта" стала крупнейшим налогоплательщиком, уплатив в государственный бюджет 47,5 млрд грн.

Автор: Григорий Бондарь