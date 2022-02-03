В "Энергоатоме" заявили, что украинские реакторы готовы к возможному попаданию в них летящих предметов.

В случае обострения военного конфликта на украинской границе и вторжения российских войск на территорию Украины, украинские реакторы уцелеют при попадании в них летящих предметов.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

По словам Котина, украинские реакторы готовы к возможному попаданию летящих предметов, а оболочка и корпуса реакторов предусматривают соответствующие риски.

Что касается возможного отсутствия в стране интернета и связи, которое может происходить в период военной турбулентности то, по словам руководителя атомной компании, это не помешает украинским АЭС работать в безопасном режиме.

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"Если интернет упадет, то ничего страшного с атомными электростанциями не случится. Они спокойно будут работать без него, как это было, например, в доинтернетные времена. Что касается связи, то АЭС будут функционировать в автономном режиме, есть необходимые внутренние средства связи", - сказал он.

Возможная эскалация на границе

Издание Washington Post осенью 2021 года, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны назвали "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.