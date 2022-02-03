Если Россия пойдет на обострение военного конфликта с Украиной и начнет вооруженное вторжение, все АЭС, находящиеся на украинской территории, будут немедленно остановлены.
Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
По словам Котина, на случай возможных военных действий существует соответствующий протокол, в котором прописаны необходимые меры эксплуатации атомных станций.
"Станции не будут работать, если у нас бомбы сверху летят, безусловно, они будут остановлены. В таком случае, сама станция переводится в безопасное состояние, она разгружается до завершения угрозы", – сказал он.
Читайте такжеВ Минобороны оценили вероятность значительной эскалации на украинских границах
По его словам, для атомных электростанций важно наличие внешнего электропитания. При военных действиях и отключении сетевого электроснабжения на АЭС с помощью мощных дизель-генераторов начнет работать система автономного электропитания. Украинские атомные станции готовы к такому режиму работы: имеющийся на АЭС запас дизельного топлива значительно превышает установленные нормативы.
Возможная эскалация на украинской границе:
- Издание Washington Post осенью 2021 года, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".
- В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны назвали "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".
- Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.
- Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.
- По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.
- Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.
- 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
- В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.
- 3 февраля 2022 года в Минобороны оценили вероятность значительной эскалации на украинских границах.