3 февраля 2022 года в Минобороны оценили вероятность значительной эскалации на украинских границах.

Если Россия пойдет на обострение военного конфликта с Украиной и начнет вооруженное вторжение, все АЭС, находящиеся на украинской территории, будут немедленно остановлены.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

По словам Котина, на случай возможных военных действий существует соответствующий протокол, в котором прописаны необходимые меры эксплуатации атомных станций.

"Станции не будут работать, если у нас бомбы сверху летят, безусловно, они будут остановлены. В таком случае, сама станция переводится в безопасное состояние, она разгружается до завершения угрозы", – сказал он.

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По его словам, для атомных электростанций важно наличие внешнего электропитания. При военных действиях и отключении сетевого электроснабжения на АЭС с помощью мощных дизель-генераторов начнет работать система автономного электропитания. Украинские атомные станции готовы к такому режиму работы: имеющийся на АЭС запас дизельного топлива значительно превышает установленные нормативы.

Возможная эскалация на украинской границе: