Новый глава компании сказал, что еще не подписал трудовой контракт и не знает какая у него зарплата.

Новоназначенный глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что пока не знает размер своей зарплаты в компании и готов работать за небольшое вознаграждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время своей первой пресс-конференции в новой должности.

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«Мне прямо сказали, что не будет у меня таких высоких зарплат в «Нафтогазе», и я тогда сказал, что я понимаю всю сложность ситуации. Когда раньше приходил (в компанию - УНИАН), то работал не для денег. То есть не я себе устанавливаю зарплату и для меня это не приоритет», - сказал он.

Витренко подчеркнул, что в первую очередь хочет сделать государство сильным, а не зарабатывать деньги на государственной должности.

При этом, новый глава компании сказал, что еще не подписал трудовой контракт и не знает какая у него зарплата.

«Мне просто сказали, что она будет намного меньше. Меньше – так меньше, меня это не беспокоит», - добавил он.

Что этому предшествовало

Согласно консолидированной финансовой отчетности компании за 2020 год Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» выплаты зарплат и премий руководству выросли вдвое по сравнению с 2019 годом - до 672 млн грн.

В 2018 году набсовет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в размере 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл. При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

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Автор: Анна Бредихина