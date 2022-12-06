Ремонтные бригады подключают электропитание по резервным схемам, где есть такая возможность.

Энергетическая система Украины после массированной ракетной атаки россиян 5 декабря постепенно восстанавливается.

Как рассказали в "Укрэнерго", в результате вчерашней ракетной атаки больше всего пострадали Одесская и Киевская области.

"Из-за повреждения некоторых электростанций и электросетей в энергосистеме страны снизилось производство электроэнергии, и для сохранения баланса в энергосистеме во всех регионах Украины были временно применены аварийные отключения потребителей", - говорится в сообщении.

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В компании отметили, что ремонтные бригады подключают электропитание по резервным схемам, где есть такая возможность. В частности, в настоящее время на большей территории Одесской области электроснабжение объектов критической инфраструктуры уже восстановлено.

"На восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, нужно еще несколько суток", - сообщили в "Укрэнерго".

В компании также добавили, что в регионах, где превышаются лимиты потребления электроэнергии, применяется режим аварийных отключений.

Ракетный удар по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 декабря, Россия нанесла уже восьмой с начала октября массированный ракетный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из 70 запущенных ракет.

В "Укрэнерго" подтвердили попадание в объекты энергетики, в связи с чем произошли аварийные отключения света. К примеру, в Одессе исчезли свет и вода. Также проблемы со светом наблюдались в Кривом Роге, Николаевской и Киевской областях, Житомире и в других регионах.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 6 декабря отметил, что российские ракеты попали как в объекты генерации, так и в подстанции, самая сложная ситуация в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Также сообщалось, что после ракетной атаки проблемы с энергоснабжением начались в Молдове. Жителей этой страны предупреждали о возможных отключениях.

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