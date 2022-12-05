В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" подтвердили попадания российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанные с этим аварийные отключения света.
"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста… Диспетчеры "Укрэнерго" работают над удержанием баланса в энергосистеме", – отметили в компании.
Украинцев призвали оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога. По состоянию на 15:45, о повышенной опасности ракетных ударов РФ предупреждены жители всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Россией Крыма.
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