Украина переживает восьмую масштабную ракетную атаку страны-террориста.

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" подтвердили попадания российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанные с этим аварийные отключения света.

"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста… Диспетчеры "Укрэнерго" работают над удержанием баланса в энергосистеме", – отметили в компании.

Украинцев призвали оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога. По состоянию на 15:45, о повышенной опасности ракетных ударов РФ предупреждены жители всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Россией Крыма.

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