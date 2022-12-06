Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Россия выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и "Калибр".

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

При этом сказано, что в целом более 60 ракет оккупантов уничтожены подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

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"За прошедшие сутки противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражение попали жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей нашего государства", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза нанесения российскими оккупантами ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

За минувшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ракетный удар по Украине 5 декабря

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты совершили восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили более 60 из более чем 70 вражеских ракет.

Впоследствии стало известно о попадании ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

В результате массированного ракетного удара России в трех областях страны были применены экстренные отключения электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем вечернем видеообращении сказал, что через новую массированную ракетную атаку России в Украине сейчас больше всего отключений в семи областях – Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской.

Он подчеркнул, что Украина пока еще не может дать полную безопасность небу. Рассказал, что есть жертвы - погибло четыре человека.

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