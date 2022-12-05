По Николаевской области оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений.

Из-за ракетного обстрела на Николаевщине все 10 очередей графика стабилизационных отключений отключены от поставок электроэнергии.

Как сообщили в "Николаевоблэнерго" в связи с вражеской атакой на энергетическую инфраструктуру Украины поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему.

"По Николаевской области оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

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Обстрел 5 декабря:

5 декабря 2022 года Россия начала очередной обстрел энергосистемы Украины. По предварительной информации было выпущено около 100 ракет. Ряд городов на данный момент остались без водоснабжения, также сообщается о том, что наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

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