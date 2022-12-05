Молдова готовится к отключениям света.

В ходе сегодняшней ракетной атаки России на Украину в Молдове начались проблемы с энергоснабжением. Жителей Молдовы предупредили о возможных отключениях.

Как сообщила Национальная энергокомпания Молдовы, в стране возможны перебои с электроснабжением.

"Сегодня возможны отключения электричества", - говорится в сообщении Moldelectrica.

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Обстрел 5 декабря:

5 декабря 2022 года Россия начала очередной обстрел энергосистемы Украины. По предварительной информации было выпущено около 100 ракет. Ряд городов на данный момент остались без водоснабжения, также сообщается о том, что наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

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