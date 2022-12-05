В ходе сегодняшней ракетной атаки России на Украину в Молдове начались проблемы с энергоснабжением. Жителей Молдовы предупредили о возможных отключениях.
Как сообщила Национальная энергокомпания Молдовы, в стране возможны перебои с электроснабжением.
"Сегодня возможны отключения электричества", - говорится в сообщении Moldelectrica.
Обстрел 5 декабря:
5 декабря 2022 года Россия начала очередной обстрел энергосистемы Украины. По предварительной информации было выпущено около 100 ракет. Ряд городов на данный момент остались без водоснабжения, также сообщается о том, что наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Удар по энергосистеме Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.
3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.