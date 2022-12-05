Около 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 россияне выпустили из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс в районе Каспийского моря, сообщили в ВС ВСУ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбили больше 60 из 70 ракет, выпущенных российскими войсками 5 декабря.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, по предварительной информации, 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 россияне выпустили из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс в районе Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Еще 22 крылатые ракеты типа "Калибр", – запустили с кораблей Черноморского флота.

"Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 – шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П", – подытожили ВС ВСУ.

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Атака России 5 декабря: новости

Как сообщалось, днем 5 декабря российские войска атаковали ракетами Украину. По данным "Укрэнерго", есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после атаки РФ энергетическая система Украины функционирует и остается целостной.

Также сообщалось, что над Киевом сбили девять из 10 российских ракет.

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