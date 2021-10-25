За неделю запасы газа сократились на 0,8%, или 160 млн куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 23 октября составили 18,5 млрд кубометров, что почти на 35% меньше прошлогодних показателей.

Об этом сообщается на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины".

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Таким образом, за неделю запасы газа сократились на 0,8%, или 160 млн куб. м.

При этом осуществляется отбор газа из хранилищ в объеме примерно 20-22 млн кубометров в сутки.

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

Сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 59,6%.

Подготовка к отопительному сезону:

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планировали накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Ранее в "Нафтогазе Украины" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров, которые планируют накопить перед началом зимнего периода, хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

В середине октября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах составляли 28,4 млрд кубометров.

18 октября 2021 года в Украине остановили закачку газа в хранилища.

Автор: Анна Бредихина