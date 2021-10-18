Запасов газа в ПХГ на сегодняшний день на треть меньше, чем в прошлом году.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на сегодняшний день составляют 18,66 млрд кубометров, что почти на 34% меньше прошлогодних показателей.

Об этом сообщается на сайте госкомпании "Укртрансгаз" со ссылкой на данные государственной компании "Оператор ГТС Украины".

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При этом компания ежедневно осуществляет отбор газа из хранилищ в объеме 16-17 млн кубометров в сутки.

В то же время, согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на 18 октября закачка не возобновлена.

В настоящее время украинские газовые хранилища заполнены на 60%.

Подготовка к отопительному сезону:

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Ранее в "Нафтогазе Украины" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров, которые планируют накопить перед началом зимнего периода, хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

В середине октября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах составляли 28,4 млрд кубометров.

Автор: Анна Бредихина