Сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 56,2%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 13 ноября составили 17,45 млрд кубометров, что почти на 37% меньше прошлогодних показателей.

Об этом сообщается на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины".

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Таким образом, за неделю запасы газа сократились на 2,2%, или на 400 млн куб. м.

При этом осуществляется отбор газа из хранилищ в объеме примерно 50-60 млн кубометров в сутки.

Отмечается, что сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 56,2%.

Остановка закачки газа в хранилища:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м. Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

В середине ноября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 27,7 млрд кубометров.

Автор: Анна Бредихина