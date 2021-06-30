В законе предлагается отменить разделение на стандартное и нестандартное присоединение.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об упрощении процедуры присоединения к газораспределительным сетям и сетям оператора газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе" (№4578-1) проголосовал 261 депутат при необходимом минимуме 226 голосов.

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Законопроект был принят без обсуждения в парламенте.

Присоединение к ГТС

20 мая законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе" (№4578-1) был одобрен в первом чтении.

В законе предлагается отменить разделение на стандартное и нестандартное присоединение. А также упростить вопрос доступа к сети: сузить перечень причин, по которым можно отказать в присоединении к сети, до одной-двух.

Согласно тексту законопроекта, согласование проекта внешнего газоснабжения осуществляется оператором газотранспортной системы в срок, не превышающий 15 календарных дней. В этот же срок предоставляется (при наличии) исчерпывающий перечень замечаний.

Нарушение указанного срока или неполучение заказчиком в течение указанного срока замечаний является необоснованным отказом в присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе.

Методология определения платы за присоединение к газотранспортным и газораспределительным системам должна исходить из заказанной мощности и расстояния по прямой линии от места обеспечения мощности до места присоединения.

Кроме того, будет запущен онлайн-кабинет, в котором потребитель сможет отслеживать процесс выполнения присоединения к сетям.

Также будет создана база данных потребления природного газа, которую будет вести «Оператор ГТС».

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Автор: Анна Бредихина