Как заявил премьер-министр, этот комплекс мер позволит прагматично и эффективно применять ограничения в случае необходимости.

Российским оккупантам, которые обстреливают объекты энергетической инфраструктуры Украины, не удастся оставить страну без электроэнергии.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что в результате сегодняшних ударов россияне повредили шесть объектов энергетики.

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"Конечно, многих украинцев сейчас волнуют вопросы. Способна ли наша инфраструктура выдержать следующие удары? Способны ли мы быстро восстановить разрушенное? Насколько хватит наших резервов? За эту неделю мы доказали, что можем оперативно восстанавливать и возвращать к работе большинство энергосетей. Оккупантам не удастся сделать Украину темным местом на карте мира. Для этого энергетики, спасатели, местные власти, правительство работают в усиленном режиме. Все на своих местах. Все знают, что делать. Все восстановим", - сказал он.

Как рассказал Шмыгаль, в Украине разработан детализированный комплекс мероприятий по экономному потреблению электроэнергии.

"Сейчас ответственные ведомства разработали детализированный комплекс экономного потребления электроэнергии населением, предприятиями, учреждениями и организациями в условиях действия военного положения, в частности в период максимальной нагрузки в часы пик. Этот комплекс мер позволит прагматично и эффективно применять ограничения в случае необходимости", - сказал он.

Также он в очередной раз призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии.

"Особенно это касается вечерних часов. С 17:00 до 23:00 не пользуйтесь стиральными машинками, бойлерами, кондиционерами, обогревателями. Ограничьте использование электрочайников и электроплит. Выключайте свет в помещениях, где вы не находитесь. Перенесите ремонтные работы на дневное время. Обращаюсь к бизнесу: выключите вывески и лишнее освещение. Каждый киловатт энергии, которую вы не используете, даст дополнительную стабильность нашей энергосистеме", - сказал он.

По его словам, вчера во время вечернего пика уровень потребления электроэнергии в Киеве снизился на 10% относительно предыдущего дня, а во всем центральном регионе — на 8%. Однако в целом по Украине уровень потребления во время вечернего пика вчера увеличился на 1,8%, рост произошел за счет западных и северных областей.

Российский удар по критической инфраструктуре Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 октября, российские оккупанты нанесли удары по объектам энергообеспечения в Киеве, Житомире и Днепре. Погибли трое сотрудников одного из инфраструктурных объектов столицы.

В результате обстрела поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе столицы, из-за чего возникли перебои с электроснабжением Троещины и водоканала, обеспечивающего водой часть столицы.

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