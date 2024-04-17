Представитель профильного комитета парламента направил предложение создать ВСК.

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко согласно процедуре несколько дней назад направил лидерам всех фракций предложение о немедленном создании временной следственной комиссии по исследованию реализации органами власти программы строительства укрытий на объектах энергетики, которые страдают от атак РФ. Об этом нардеп сообщил в Facebook и призвал руководство всех фракций не медлить с реакцией.

"За последние дни в ходе рабочей поездки побывал на нескольких таких объектах и еще больше убедился в необходимости срочного создания такой ВСК. Речь идет не только и не столько о проблеме неэффективного использования огромных объемов бюджетных денег и наказания виновников. Этим должны заниматься следствие и правоохранительные органы", – отметил парламентарий.

По его словам, речь идет о "неэффективной и беспомощной организации самого процесса принятия управленческих решений в вопросе энергетической и национальной безопасности, и абсолютно неэффективной системе контроля за их реализацией".

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"Это стало абсолютно очевидным в ходе выездного заседания Комитета по энергетике и ЖКУ в Харьков и посещения пострадавших объектов", – подчеркнул парламентарий.

Удары по энергетике

Россия систематически наносит удары по энергетическим объектам в Украине. РФ могла начать бить по украинской энергетической инфраструктуре именно весной по двум причинам.

Так, в результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС – самую мощную электростанцию в Киевской области. Тогда компания "Центрэнерго" опровергла фейк о том, что на обустройство защиты для Трипольской ТЭС от российских ракет и дронов было выделено из госбюджета 9,7 млрд грн.

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